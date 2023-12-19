Товарооборот Грузии и России с января по ноябрь сократился на 0,2% в годовом выражении

Он превысил $2,1 млрд

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Торговый оборот Грузии и России с января по ноябрь 2023 года превысил $2,1 млрд, что на 0,2% меньше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. За 11 месяцев 2023 года ее доля в объеме внешней торговли составила 11,2%. Экспорт товаров из Грузии в РФ с января по ноябрь составил около $605 млн (рост на 2,7%), а импорт - около $1,6 млрд (-1,2%).

Первое место среди торговых партнеров Грузии в январе - ноябре 2023 года заняла Турция, торговля с которой превысила $2,7 млрд, что на 6,2% больше аналогичного показателя за 2022 год. Третье место заняли США, торговый оборот с ними превысил $1,8 млрд, что на 60% больше аналогичных данных за прошлый год. Далее следуют Китай (более $1,5 млрд), Азербайджан (более $1,3 млрд) и Армения (более $1 млрд).

Общий внешнеторговый оборот Грузии в январе - ноябре 2023 года составил почти $20 млрд (рост на 14,7%). Экспорт составил более $5,5 млрд (рост 11,1%), а импорт - более $14 млрд (рост 16,1%). Отрицательное сальдо баланса внешней торговли за 11 месяцев 2023 года превысило $8,4 млрд.