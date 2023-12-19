Индия планирует углублять сотрудничество с РФ для наращивания экспорта

Руководитель торгово-экономического отдела индийского посольства Вед Пракаш Сингх рассказал, что обе стороны работают над подписанием соглашения о свободной торговле

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Индия планирует дальше сотрудничать с Россией по увеличению экспорта. Об этом заявил руководитель торгово-экономического отдела посольства республики в РФ Вед Пракаш Сингх на пленарном заседании XIV индийско-российского бизнес-диалога.

"Хотелось бы и дальше работать с нашими российскими друзьями для того, чтобы увеличивать и наращивать цифры по части экспорта", - сказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что обе стороны работают над подписанием соглашения о свободной торговле. "Дополнительные договоры обсуждаются, в том числе по части установления двусторонних связей. Тем не менее нам нужно больше работать для того, чтобы диверсифицировать наш товарообмен", - подчеркнул Сингх.

По его словам, помимо экспорта фармацевтических препаратов, необходимо также думать о новых секторах, где у Индии есть серьезный потенциал.