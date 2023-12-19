СМИ: Hyundai Motor продаст завод в Санкт-Петербурге примерно за 10 тыс. рублей

Газета The Chosun Ilbo предполагает, что в договоре будет предусмотрена возможность обратного выкупа

СЕУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai Motor одобрила предложение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге за 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей). Об этом сообщила газета The Chosun Ilbo.

Газета предполагает, что в договоре будет предусмотрена возможность обратного выкупа. По информации The Chosun Ilbo, завод Hyundai Motor оценивается в 287,3 млрд вон (примерно $219 млн).

Покупателем будет российская компания "Арт-Финанс". Переговоры с ней находятся на последней стадии. "Арт-Финанс" ранее выкупила активы Volkswagen в России.

Завод Hyundai Motor был построен в 2010 году. С конвейера выходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тыс. автомобилей в год. Площадка прекратила производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

25 сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки "Иннопром. Казахстан" заявил, что покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет российская компания.