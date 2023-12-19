В Подмосковье запустили сервис по поддержке оригинальных товаров местных производителей

Получить новую меру поддержки можно через региональный инвестиционный портал

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новую программу для бизнеса "100% Подмосковье", направленную на поддержку и продвижение оригинальных товаров региональных производителей, запустили в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг, - "100% Подмосковье". Она разработана по поручению президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий. Мы берем на себя оплату услуг центра "Мой бизнес" - это реклама, регистрация товарных знаков, обучение и 90% затрат на инжиниринговые услуги, а также организовываем места коллективного размещения подмосковных брендов" - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Он отметил, что получить новую меру поддержки можно через региональный инвестиционный портал, где также будет размещена онлайн-витрина с продукцией подмосковных производителей.

В пресс-службе пояснили, что услуга доступна самозанятым, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам Московской области. Важно, чтобы бизнес был зарегистрирован и поставлен на учет в качестве налогоплательщика на территории Подмосковья. Информация о товаре или услуге должна быть размещена на электронных торговых площадках, сайтах или в социальных сетях. Также необходимо иметь сертификат или декларацию соответствия товара.