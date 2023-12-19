В Приморье расходы на бездомных животных увеличат почти на 68 млн рублей в 2024 году

В регионе стоимость транспортировки отловленных животных до приюта, а также возврат привитых и стерилизованных особей на прежнее место обитания выросла до 2,2 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Муниципалитеты Приморского края дополнительно получат почти 68 млн рублей на мероприятия, связанные с контролем безнадзорных животных, сообщили на заседании регионального законодательного собрания. На очередной сессии краевого парламента депутаты в трех чтениях одобрили поправки к закону "Об отдельных вопросах обращения с животными в Приморском крае", которые позволят увеличить финансирование мероприятий по регулированию численности бездомных животных.

"По просьбе муниципальных образований, которые сообщили о нехватке денег на транспортировку бродячих животных и ряд других мероприятий по снижению их численности, мы изменили соответствующие нормативы и предусмотрели увеличение бюджетного финансирования на эти нужды на следующий год. Это актуальное, нужное изменение, результаты которого мы будем наблюдать с первых же дней действия", - сообщил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко.

Расходы региона на сокращение популяции безнадзорных животных вырастут на 67,9 млн рублей в 2024 году. На соответствующие мероприятия край заложил в бюджете 186,7 млн рублей.

В крае увеличили нормативы расходов на отлов и содержание безнадзорных животных. С 1,7 тыс. до 2,2 тыс. рублей выросла цена транспортировки отловленных животных до приюта, а также возврат привитых и стерилизованных особей на прежнее место обитания. С 5 до 10% увеличилась доля животных, которые будут жить в приюте до передачи новым хозяевам или до естественной смерти. Как правило, это собаки с повышенной агрессией, их содержание составит 300 рублей в день.

На территории Приморского края работают три крупных муниципальных приюта для животных - два в Анучинском муниципальном округе, один в Находке. Также помощь оказывают коммерческие организации и фонды.

Нападения бездомных собак в Приморье

В начале февраля 2023 года в Чугуевском районе Приморья вводили режим ЧС из-за нападения бездомных собак на людей. Стаю отловили, угроза для людей была устранена.