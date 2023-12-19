В Росфинмониторинге заявили, что санкции ЕС не отразятся на его работе

Ведомство намерено продолжить реализацию возложенных на него полномочий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Санкции ЕС, введенные в отношении Росфинмониторинга, не отразятся на его работе, ведомство продолжит реализацию возложенных на него полномочий по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.

"Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся на работе ведомства. Росфинмониторинг продолжит реализацию возложенных на него полномочий по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также по совершенствованию законодательства в данной сфере", - говорится в сообщении.

Основания, по которым Росфинмониторинг внесен санкционный список (исходя из публичной информации), связаны с выполнением ведомством функции по формированию перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. "Данный функционал оценивался ФАТФ (FATF - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. ТАСС) в 2019 году, никаких вопросов не было. С тех пор порядок работы по ведению перечня не менялся", - отметили в Росфинмониторинге.

В финразведке также подчеркнули, что ведомство продолжает активно развивать сотрудничество с финансовыми разведками государств, заинтересованных в обеспечении безопасности национальных и мировой финансовой системы. Вместе с тем в Росфинмониторинге напомнили, что ряд недружественных стран по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратил взаимообмен с Росфинмониторингом еще до введения санкций.