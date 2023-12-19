Путин подписал закон об отмене комиссий при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников

Перечень категорий лиц, которые нуждаются в социальной поддержке, установит правительство

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, комиссия не будет взиматься за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких граждан установит правительство РФ.

Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции сообщил, что мера коснется, в частности, пенсионеров. Позднее, на встрече с лидерами думских фракций, он пояснил, что оговорился, сказав, что норму об отмене комиссии планируется распространить на всех пенсионеров, а не только на льготников. Однако, по словам Путина, после этой оговорки правительство приняло решение включить всех пенсионеров в перечень граждан, с которых не будет взиматься комиссия. "Хорошая [вышла] оговорка", - заключил он.

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин ранее сообщал, что список категорий граждан, которые будут освобождены от уплаты комиссии, будет определен правительством оперативно. "Мы оперативно проработаем всю необходимую нормативную базу и подзаконные акты, чтобы реализовать положения закона. Для нас важно поддерживать людей и делать все возможное для того, чтобы условия жизни были комфортными", - подчеркивал он.