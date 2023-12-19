Льготный период на импорт слябов в ЕС скорректирует бизнес европейского дивизиона НЛМК

Решение о продлении имеет решающее значение, поскольку европейские и мировые рынки меняются, говорится в сообщении NBH

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Продление ЕС временного льготного периода для возможного ввоза в ЕС стальных слябов дает NLMK Belgium Holdings (NBH) время для перехода к новой бизнес-модели с постепенным внедрением в производство новых альтернативных поставок слябов, говорится в сообщении NBH.

"Одно из ограничений, наложенных на торговлю с Россией в прошлом году, создало огромную неопределенность для европейских сталелитейных компаний, таких как NLMK Belgium Holdings (NBH), когда доступ к историческим поставкам слябов должен был прекратиться в сентябре 2024 года. <...> Это важное решение устраняет неопределенность для NBH и дает компании достаточно времени для перехода к новой бизнес-модели, одновременно постепенно внедряя новые поставки слябов", - отмечается в сообщении.

Решение о продлении имеет решающее значение, поскольку европейские и мировые рынки меняются. "Помимо политических проблем, пошлины CBAM (налог на выбросы CO2 на импортируемую сталь) станут реальностью, а изменение ожиданий клиентов и общества в рамках "зеленого" перехода повлияет на нашу продукцию и процессы. Таким образом, как компании, NBH необходимо приспособиться к новому экономическому и политическому ландшафту и обеспечить, чтобы будущая стальная продукция имела все более низкий выброс CO2. Дополнительное переходное время теперь позволяет нам активно работать над бизнес-конфигурациями, которые откроют путь к снижению выбросов CO2 в стали в будущем", - добавили там.

Накануне страны Евросоюза продлили льготный период для возможного ввоза в ЕС до октября 2028 года отдельных видов стальных полуфабрикатов, отвечающих специальным требованиям. Данный льготный период позволяет Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) отгружать слябы для последующей переработки в Европе. У компании есть свои производственные активы в Италии, Дании, Бельгии.

NBH - совместное предприятие фонда Sogepa (49%) и группы НЛМК (49%). В совместное предприятие входит ряд сталелитейных предприятий, сервисных и распределительных центров. В дивизион НЛМК Европа Плоский прокат входят NLMK La Louvi re (Бельгия), NLMK Strasbourg (Франция), сервисный центр NLMK Manage (Бельгия). В консолидированный дивизион НЛМК Европа Толстый лист входят NLMK Clabecq (Бельгия), NLMK DanSteel (Дания) и NLMK Verona (Италия).