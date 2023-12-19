В Смоленской области вдвое увеличили выплаты при награждении знаком "Материнская слава"

С 2024 года размер выплаты вырастет до 30 тыс. рублей

ТАСС, 19 декабря. В Смоленской области вдвое увеличили размер выплаты женщинам при награждении знаком "Материнская слава". Об этом сообщила пресс-служба правительства Смоленской области.

"На Смоленщине увеличили размер вознаграждения при получении Почетного знака "Материнская слава". С 2024 года смолянкам единовременно будут выплачивать по 30 тыс. рублей - в два раза больше, чем ранее. Размер вознаграждения увеличили по поручению губернатора Василия Анохина", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, знак "Материнская слава" вручается женщинам, воспитывающим четырех и более детей, всего такую награду получила 441 жительница региона.