Аэропорт Внуково временно ограничил выпуск рейсов

Ограничения ввели в 11:54 мск

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на выпуск самолетов введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. Выпуск ВС временно не осуществляется", - заявили в пресс-службе.

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