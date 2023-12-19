Hyundai Motor продолжит послепродажное обслуживание в России даже при уходе с рынка

Компания согласовывает окончательные детали сделки

СЕУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание автомобилей в России даже после вероятного ухода с рынка. Об этом сообщила компания на своем сайте.

"С целью поддержки владельцев автомобилей Hyundai в России компания продолжит оказывать услуги по послепродажному обслуживанию и другие услуги в интересах клиентов", - говорится в заявлении.

Совет директоров 19 декабря провел собрание, на котором одобрил предложение о продаже доли в Hyundai Motor Manufacturing Rus российской компании "Арт-финанс". "Компания Hyundai Motor согласовывает окончательные детали сделки", - заявил южнокорейский автопроизводитель.

По данным газеты The Chosun Ilbo, сумма сделки составит примерно 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей). Газета предполагает, что в договоре будет предусмотрена возможность обратного выкупа. Завод Hyundai Motor оценивается в 287,3 млрд вон (примерно $219 млн).

"Арт-Финанс" ранее выкупила активы Volkswagen в России.

О заводе

Завод Hyundai Motor был построен в 2010 году. С конвейера выходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тыс. автомобилей в год. Площадка прекратила производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине из-за перебоев в поставках комплектующих.

25 сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки "Иннопром. Казахстан" заявил, что покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет российская компания.