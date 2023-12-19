Новгородский губернатор считает необходимым вдвое увеличить число резидентов ИНТЦ "Валдай"

По словам Андрея Никитина, регион должен занять место не ниже 30-й позиции в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. В Новгородской области увеличат число резидентов инновационной долины "Валдай" (ИНТЦ) вдвое - до 50 участников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин во время ежегодного послания.

"Число резидентов инновационной долины "Валдай" необходимо увеличить как минимум до 50. А область должна занять место не ниже 30-й позиции в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов", - сказал Никитин.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства региона до конца 2023 года количество резидентов ИНТЦ увеличится до 25. Также, по словам главы региона, следующим этапом станет Центр полупроводникового материаловедения, проектирование которого уже идет. Строительство центра поручаю начать не позднее второй половины 2024 года.

"Великий Новгород должен стать одним из ведущих образовательных, научных и технологических центров страны и второй такой на Северо-Западе после Санкт-Петербурга. Именно система образования - локомотив развития всего региона", - сказал Никитин, добавив, что этому будет способствовать концепция "Город-университет", которая с этого года реализуется в Великом Новгороде. Его важной частью станет современный кампус - это комплекс из пяти зданий с технопарком, бассейном, спортивными площадками и иной инфраструктурой. "Строительство жилых корпусов для студентов и аспирантов мы начнем с первых дней нового года", - добавил он.

По словам Никитина, районные центры тоже будут развиваться. Своеобразными "точками сборки" в них станут техникумы и колледжи. "Поручаю профильному министерству, начиная со следующего года, планомерно осуществлять капитальный ремонт общежитий СПО. Это позволит создать дополнительно около пятисот мест для комфортного проживания студентов", - сказал глава региона, добавив, что в 2024 году пройдет капитальный ремонт учебных корпусов в трех профессиональных образовательных организациях: Новгородском строительном колледже, Новгородском химико-индустриальном техникуме и Политехническом колледже НовГУ.