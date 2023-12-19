Правление РЖД продлило часть скидок на перевозку грузов на 2024 год

Речь идет о скидках до 50% на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правление "Российских железных дорог" (РЖД) продлило на 2024 год скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов, говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

"Правление РЖД продлило на 2024 год ранее введенные скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов", - говорится в сообщении.

Речь идет о скидках до 50% на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния; 20,7% - на внутрироссийские и импортные перевозки груженых контейнеров со станций Дальневосточной железной дороги; 50% - на перевозки черных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход Беюк-Кясик - Гардабани на азербайджано-грузинской границе; 50% - на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, продлены скидки 20,4% на перевозки в рефконтейнерах по маршруту Селятино (Подмосковье) - Сергели (Узбекистан), а в обратном направлении - через станцию Озинки (теперь распространяется и на маршрут Селятино - Джизак); до 33,5% - на перевозки нефти с ряда станций ЮУЖД в Белоруссии; 17,5% - на перевозки грузов на вагонах-транспортерах и 50% - на их порожний пробег; 20% - на перевозки минеральной воды и газированных напитков со станции Батарейная (Иркутск) на подмосковную станцию Павшино.

Отмечается, что для привлечения дополнительных объемов грузов на ж/д транспорт холдингом также принят ряд других тарифных решений и обновлен пакет преференций на перевозку грузов в рефконтейнерах по широкому спектру направлений.