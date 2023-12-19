Мишустин: РФ и КНР почти полностью отказались от доллара в двусторонних расчетах

По словам премьер-министра, с начала года взаимная торговля увеличилась почти на треть

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Москва и Пекин почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

"С начала года взаимная торговля увеличилась почти на треть. Причем большинство - свыше 90% - расчетов осуществляется в национальных валютах. Что говорит о практически полной дедолларизации экономических связей", - указал он.

Мишустин обратил внимание, что Россия и Китай досрочно выполнили задачу, поставленную главами государств, по увеличению двустороннего товарооборота до $200 млрд.