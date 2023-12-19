В России ставку НДС на посевные семена подсолнечника и кукурузы понизили до 10%

Льготная ставка распространяется на протравленные семена для посевной, которые непригодны в пищу, а предназначены для выращивания

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, снижающий ставку НДС до 10% на семена подсолнечника и кукурузы для посева, а также других налоговых льгот для граждан и организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Льготная ставка теперь распространяется на протравленные (обработанные протравителями) семена для посевной, которые непригодны в пищу, а предназначены для выращивания.

Раньше семена подсолнечника и кукурузы, обработанные химическими препаратами, облагались 20% НДС, так как такие семена не предназначены для пищевых и кормовых целей. Как пояснял член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов, предприниматели обеспокоены тем, что одним из основных критериев для применения льготной ставки НДС в размере 10% является возможность употребления семян исключительно в пищу. Также, как отмечали авторы законопроекта, ставка НДС в размере 20% на семена сельскохозяйственных культур повлечет повышение налоговой нагрузки непосредственно на сельскохозяйственных товаропроизводителей, что в условиях существенного роста цен на энергоресурсы, горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику может привести к сокращению производства и росту стоимости продуктов питания.

Для религиозных организаций одного вероисповедания, заключивших договор пожертвования недвижимости, пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с объектом недвижимости снижается с 22 тыс. до 2 тыс. рублей

Также документ освобождает от уплаты НДС услуги операторов автоматизированной информационной системы страхования по предоставлению содержащейся в системе информации.