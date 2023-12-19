Победители "Игр будущего" не будут уплачивать НДФЛ за призы

От уплаты налога также освобождаются доходы от стоимости питания, проезда и проживания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной форм, которые получили спортсмены, тренеры и судьи турнира

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает победителей мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет в Казани в 2024 году, от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ опубликован.

Также от НДФЛ освобождаются доходы от стоимости питания, проезда и проживания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной форм, которые получили спортсмены, тренеры и судьи турнира "Игры будущего".

Помимо этого, от НДС освобождаются рекламные услуги, которые заказывают организаторы турнира. Эта льгота будет распространяться на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2022 года.