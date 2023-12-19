В России закроют сообщество поддержки русскоязычной "Википедии"

Исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский рассказал, что такое решение приняли из-за того, что его собираются признать иноагентом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Организация "Викимедиа.ру", которая поддерживает русскоязычную версию "Википедии", закроется в РФ. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский.

"Вчера мы приняли решение закрыть "Викимедиа.ру". Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет", - рассказал он.

Козловский добавил, что такое решение приняли из-за того, что в предстоящую пятницу его якобы должны признать иноагентом - об этом ему сообщили в МГУ, где он работал почти 25 лет. "В эту пятницу меня, по информации, поступившей в ректорат МГУ, признают иностранным агентом. Со вчерашнего дня я больше не сотрудник МГУ", - пояснил он.

Он напомнил, что "Викимедиа.ру" не управляла "Википедией". "Википедией" управляет сообщество ее авторов. "Викимедиа.ру" занималась поддержкой вики-проектов в России. Готовила учебники и онлайн-курсы по редактированию "Википедии", проводила семинары, лекции и мастер-классы о "Википедии" и других вики-проектах. Проводили конференции и другие мероприятия для википедистов из России", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства также выразил надежду, что "Википедия" продолжит существовать, как и раньше. "Про ее блокировку говорят уже больше 10 лет, и формально она может произойти в любой день, но не происходит. Надеюсь, что это и не произойдет никогда", - заключил он.