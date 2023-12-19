ЕC ввел правило санкционного запрета реэкспорта в Россию под названием No Russia

Статья имеет обратную силу и будет применяться ко всему списку товаров и технологий военного и двойного назначения, который ЕС запретил к экспорту в Россию с 2014 года

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против РФ ввел требование к европейским компаниям в своих контрактах на поставки продукции и технологий двойного назначение обязательную статью, запрещающую реэкспорт этой продукции в Россию, которое получила название "Статья: не в Россию" (No Russia clause), говорится в постановлении Совета ЕС о введении в действие 12-го пакета санкций, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза".

Ранее запрет на реэкспорт товаров и технологий вводился постановлениями Совета ЕС, однако требования включения отдельных статей в контракты на уровне компаний отсутствовало.

"Данное решение требует от экспортеров из стран Евросоюза на уровне контрактов запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особенно чувствительных товаров и технологий при продаже, поставках или экспорте в третьи страны, за исключением государств-партнеров (имеются в виду государства G7 и страны полностью присоединившиеся к санкциям ЕС - прим. ТАСС). Эта статья относится ко всем компонентам, используемым в российских военных системах, обнаруженных на поле боя на Украине или критически важных для их создания, производства или применения, в том числе к запчастям для авиационной техники и вооружений", - разъяснили ТАСС положение во внешнеполитической службе ЕС.

Там отметили, что статья имеет обратную силу и будет применяться ко всему списку товаров и технологий военного и двойного назначения, который ЕС запретил к экспорту в Россию с 2014 года.

В 12-м пакете санкций в этот список, в частности, добавлены литиевые батареи, двигатели и электроприводы для беспилотников.