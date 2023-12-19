Бюджет поддержки участников СВО в Башкирии вырастет почти вдвое

На эти цели направят 4,6 млрд рублей

УФА, 19 декабря. /ТАСС/. Бюджет поддержки участников СВО и членов их семей в 2024 году в Башкирии составит 4,6 млрд рублей, сообщил глава республики Радий Хабиров во время послания Госсобранию. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году.

"На поддержку наших добровольцев и мобилизованных мы заложили в бюджет следующего года 2,8 млрд рублей. Вместе с пожертвованиями граждан, помощью предприятий и организаций эти средства пойдут на боевые выплаты, закупку необходимых на передовой технических средств, противодронных ружей, автотранспорта, медикаментов, питания, стройматериалов", - сказал Хабиров.

Еще 1,8 млрд рублей предусмотрели на поддержку ветеранов СВО, семей военнослужащих, выплаты близким погибших и раненым. Таким образом, в совокупности на эти цели выделят 4,6 млрд рублей из бюджета республики, отметил глава Башкирии.

В 2023 году финансирование задач СВО в Башкирии составило порядка 2,4 млрд рублей после поправок в закон о бюджете. До этого на эти цели заложили около 1 млрд рублей.