Мишустин приветствовал активность бизнеса КНР на российском рынке

По словам главы российского кабмина, горизонты инвестиционного сотрудничества двух стран уверенно расширяются

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует активность китайского бизнеса на российском рынке, видит дополнительные возможности для кооперации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

По словам главы российского кабмина, горизонты инвестиционного сотрудничества двух стран уверенно расширяются.

"За последние 10 лет весомый вклад в это внес РФПИ, реализовано свыше 40 совместных инициатив с китайскими партнерами. Запускаем и новые проекты - в автомобилестроении, в добывающем, газохимическом секторах", - отметил премьер-министр. "Сегодня для такой кооперации открываются дополнительные возможности, и мы приветствуем активность китайского бизнеса на российском рынке", - добавил глава российского правительства.

По его словам, поступательно увеличиваются объемы российского энергетического экспорта в Китай. "Прорабатываются новые масштабные инициативы в сфере энергетики", - подчеркнул глава кабмина РФ.

Мишустин также указал, что перспективной является и транспортно-логистическая сфера. "Здесь наблюдается очень хорошая динамика - существенно увеличились грузовые перевозки через пункты пропуска, восстанавливается пассажирское сообщение. Большой потенциал мы также видим в высокотехнологичных отраслях, включая и цифровые решения, космос, науку, технику, инновации", - уверен он.