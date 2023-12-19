В Домодедово ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов

Шесть самолетов перенаправили на запасные аэродромы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, шесть самолетов перенаправлены на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.<…> Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы", - отметили в пресс-службе.

В период действия ограничений самолеты могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.

Ранее подобные ограничения были введены в аэропорту Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в своем официальном Telegram-канале сообщил, что летевший к столице беспилотник уничтожен в Одинцовском городском округе Московской области, в результате падения его обломков пострадавших и разрушений нет.