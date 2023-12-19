В РФ пособие по уходу за ребенком будет сохраняться при досрочном выходе из декрета

Мера также распространяется на матерей, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компании

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пособие по уходу за ребенком до 1,5 года сохраняется, даже если родитель выходит на работу из декрета досрочно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Раньше пособие выплачивали только тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Декрет может длиться, пока ребенку не исполнится 3 года, а пособие назначается до 1,5 года. При этом право на выплаты сохранялось, если родитель в декретном отпуске работает на дому или неполный день.

Теперь право на ежемесячное пособие остается, даже если родитель решил выйти на работу досрочно - до исполнения ребенку 1,5 года. Мера также распространяется на матерей, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компании.

Уточняется, что право на выплаты есть и у родителей, работающих дистанционно. Помимо этого, пособие смогут получать матери и отцы, которые работают на гражданских должностях воинских формирований РФ на территориях иностранных государств. Пособие распространится и на матерей, которые проходят военную службу по контракту, а также на родителей, которые служат в МВД, Росгвардии, МЧС, органах ФСИН или работают в службе судебных приставов и таможенных органов.

Поддержка государства

Расширить эту меру поддержки предложил сам Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он подчеркивал, что декретные пособия должны быть дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, поэтому выплачивать их следует в течение всего периода - независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

В 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 17,8 тыс. рублей.