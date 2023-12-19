Башкирия начнет формировать гражданский рынок беспилотников с 2024 года

За год в регионе планируют произвести около 4 тыс. БПЛА

УФА, 19 декабря. /ТАСС/. Рынок гражданского использования беспилотников будет формироваться в Башкирии с 2024 года, сообщил глава республики Радий Хабиров во время послания Госсобранию.

"Наша основная задача на следующий год - сформировать в республике гражданский рынок по применению беспилотных авиасистем. Мы все верим, что СВО когда-то кончится, победа будет за нами. И мы перейдем на гражданское применение беспилотных систем. Поэтому надо к этому готовиться и формировать рынок", - сказал Хабиров.

Региональные производители в 2024 году выпустят около 4 тыс. разных типов беспилотных авиационных систем и комплексов. К 2030 году должны быть подготовлены более 2 тыс. квалифицированных специалистов. В 2023 году республика вошла в число регионов, развивающих отрасль беспилотников, в регионе действует экспериментально-правовой режим.