Цифровой рубль интегрируют в налоговую систему

Налоговый кодекс дополняется понятием "счет цифрового рубля", что позволяет определить возникновение правоотношений, связанных с этими операциями

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, Налоговый кодекс РФ дополняется понятием "счет цифрового рубля", что позволяет определить возникновение правоотношений, связанных с операциями с цифровым рублем. Законом предусматривается взыскание цифровой валюты, если у налогоплательщика недостаточно электронных денежных средств на счетах.

Налоговые органы теперь смогут приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, а также требовать от оператора платформы документы, подтверждающие факт списания со счета налогоплательщика и перечисления их в бюджетную систему РФ. Помимо этого, закон устанавливает обязанности оператора платформы цифрового рубля и ответственность за их несоблюдение.

Взимание налогов

Поскольку счет цифрового рубля является отдельным видом банковского счета, закон также устанавливает порядок налогообложения операций с ним. Так, от НДС освобождаются операции по открытию и ведению счета, перевода средств с использованием платформы цифровой валюты.

Для определения НДФЛ закон устанавливает дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет налогоплательщика. А для определения налога на прибыль организаций в случаях, когда доходные или расходные операции осуществляются с помощью цифрового рубля, предусматривается порядок признания дохода или расхода при методе начисления, а также при кассовом методе.

При этом закон также предполагает, что цифровой рубль можно будет использовать для учета налоговых обязательств для специальных налоговых режимов - единого сельскохозяйственного налога, упрощенной системы налогообложения, налога на профессиональный доход и общей налоговой системы.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года.