Путин подписал закон, ограничивающий рост ставки по ипотеке при отмене страховки

В случае отказа заемщика от купленной при оформлении ипотеки страховки банк вправе принять решение об увеличении процентной ставки, но только до уровня, который действовал на момент выдачи кредита для ипотеки без страховки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий с 1 июля 2024 года рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту в случае отказа заемщика от страховки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в случае отказа заемщика от купленной при оформлении ипотеки страховки банк вправе принять решение об увеличении процентной ставки, но только до уровня, который действовал на момент выдачи кредита для ипотеки без страховки.

При выдаче ипотечных кредитов обязательным является только страхование самого объекта недвижимости, остальные виды страховки являются добровольными, однако для незастрахованных заемщиков процентные ставки по ипотеке, как правило, выше.