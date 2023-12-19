Премьеры РФ и КНР приняли совместное коммюнике по итогам встречи

Также Федеральная антимонопольная служба и Главное государственное управление по контролю и регулированию рынка Китая подписали меморандум о взаимопонимании на 2024-2025 годы

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 28-ой регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Кроме того, в присутствии глав правительств двух стран были подписаны меморандум между Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением Китая о сотрудничестве в области интеллектуализации деятельности таможенных органов, протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о ветеринарных и санитарных требованиях к кормам для непродуктивных животных, экспортируемым из России в Китай, а также дополнение о внесении изменений в протокол о фитосанитарных требованиях к российским кукурузе, рису, сое и рапсу, поставляемым в КНР. Также подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой в КНР.

Федеральная антимонопольная служба и Главное государственное управление по контролю и регулированию рынка Китая подписали меморандум о взаимопонимании на 2024-2025 годы.

В список двусторонних документов вошли протокол двадцать седьмого заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, а также протоколы двадцать четвертого заседания Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, десятого заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и двадцатого заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.