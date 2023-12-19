В Иркутской области договорились с птицефабриками о фиксации цен на яйца

Как заверил глава региона Игорь Кобзев, цены зафиксируют до 1 апреля

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Пять птицефабрик Иркутской области и региональные власти договорились зафиксировать цены на яйца. Как сообщил на пресс-конференции губернатор Игорь Кобзев, обеспеченность региона этим продуктом составляет 156%.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. В Иркутской области средние потребительские цены на яйцо в начала года увеличились на 38,7%.

"Правительством Иркутской области проведено несколько совещаний с производителями яйца и представителями торговых сетей. По итогам достигнуто понимание, что рост цены может быть обусловлен только объективными причинами роста себестоимости товара, а по ряду позиций на социально значимые товары, в том числе на определенные категории куриных яиц, производители и вовсе зафиксируют цены вплоть до 1 апреля", - сказал Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что дефицита яиц в регионе нет, уровень самообеспеченности Иркутской области этим продуктом составляет 156%.

Кобзев предложил также провести еще одну встречу с руководством птицефабрик, представителями надзорных органов и торговых точек. "Эта ситуация имеет разные аспекты, разные мнения, - отметил губернатор. - По крайне мере мы будем четко понимать, как производители гарантируют цены и как сегодня торговые сети формируют свою наценку". Он добавил, что регион уже применял такую практику в период пандемии коронавируса.