СМИ: между Петербургом и Москвой могут запустить авиарейсы с получасовым интервалом

Как сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на источники, билет будет продаваться с открытой датой и временем

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" и аэропорт Пулково обсуждают запуск между Петербургом и Москвой нового формата авиасообщения, при котором самолеты будут летать раз в 20-30 минут, а билет будет продаваться с открытой датой и временем и действовать на любом рейсе при наличии мест. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источники.

"Система такая же, как проездной в метро - вы оплачиваете перелет, а не конкретный рейс. То есть вы покупаете билет, который можно поменять вплоть до гейта - если ближайший самолет не улетел и есть места", - сообщил собеседник издания. Также, по словам источника, эксперимент может стартовать в июне 2024 года. Планируется, что рейсы будут отправляться каждые 20-30 минут. Прибывать они будут либо в разные аэропорты Москвы, либо в Шереметьево с трансфером во Внуково и Домодедово.

Другой собеседник "Фонтанки" рассказал, что билеты с открытой датой будут продаваться в виде абонементов для часто летающих в этом направлении пассажиров. "Вы покупаете определенное количество перелетов, а когда надо, регистрируетесь на конкретный рейс", - пояснил он.