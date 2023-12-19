В Винницкой области обесточены несколько районов после аварии на ТЭС

Авария не связана с боевыми действиями, сообщила компания "Винницаоблэнерго"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Несколько районов Винницкой области Украины остались без электроснабжения из-за аварии на Ладыжинской ТЭС, расположенной в регионе. Об этом сообщила энергетическая компания "Винницаоблэнерго".

"Внимание! Несколько районов Винницкой области обесточены из-за аварии на Ладыжинской ТЭС ДТЭК", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что авария на станции не связана с боевыми действиями. Энергетики принимают меры для скорейшего восстановления электроснабжения.