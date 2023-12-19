В программу модернизации школьных столовых Кузбасса включили колледжи

За два года на реализацию программы направили почти 133 млн рублей

КЕМЕРОВО, 19 декабря. /ТАСС/. Учреждения среднего профессионального образования Кузбасса с 2024 года войдут в областную программу модернизации столовых "Вкусная перемена", ранее охватывающей только школы региона. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, его цитирует пресс-служба регионального правительства.

"Мы уделяем особое внимание организации питания, и в эту сферу тоже пришли новые технологии. Результаты говорят сами за себя: более 90% детей получают полноценный обед из свежих, натуральных продуктов. В 2024 году мы продолжим модернизировать школьные столовые. И, кроме того, расширим действие программы: в нее войдут учреждения среднего профобразования. Как школьники, так и студенты будут питаться правильно, вкусно и в современных отремонтированных помещениях", - сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что успехи программы "Вкусная перемена" - результат "совместной работы с самими ребятами, их родителями и поварами".

Программа "Вкусная перемена" запущена в 2022 году по инициативе Цивилева, в течение двух лет на нее выделено почти 133 млн рублей. В первый год были модернизированы 26 школьных столовых, в 2023 году - еще 10. Программа на текущий год полностью выполнена, говорится в сообщении.

В рамках программы муниципалитеты выделяют средства на ремонт столовых, регион - на приобретение современной мебели и оборудования. Обновляются обеденные залы, кухни, зоны хранения продуктов, посуда. Повышены требования к набору продуктов и блюд. "Единое региональное меню согласовано с Роспотребнадзором, а объем порций, калорийность и качественный состав меню соответствует возрастным потребностям", - подчеркнули в пресс-службе.

Обратная связь по вопросам организации питания в учебных заведениях региона работает через специальное приложение "Учусь в Кузбассе", обращения также принимаются на телефонную горячую линию министерства образования Кемеровской области. Кроме того, в каждом учебном заведении действует родительский контроль - комиссии, состоящие из родителей учащихся, могут посещать столовую, пробовать блюда, следить за их приготовлением, говорится в сообщении.