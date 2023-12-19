ФАС РФ и конкурентное ведомство КНР подписали меморандум о взаимопонимании

Документ предполагает, что стороны договорились об обмене информацией о состоянии конкуренции на ключевых рынках, взаимодействии при выявлении монополистической деятельности и при рассмотрении экономических сделок

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России и конкурентное ведомство Китая подписали меморандум о взаимопонимании на 2024-2025 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

Руководитель службы Максим Шаскольский и министр Главного государственного управления по контролю и регулированию рынка КНР Ло Вэнь подписали документ в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Пекине.

"Стороны договорились об обмене информацией о состоянии конкуренции на ключевых рынках, взаимодействии при выявлении монополистической деятельности и при рассмотрении сделок экономической концентрации. Также документом предполагается информационный обмен в сфере регулирования рекламной деятельности", - отметили в ФАС.

Кроме того, впервые внимание уделяется регулированию добросовестной конкуренции на цифровых рынках и взаимодействию при правоприменении в отношении хозяйствующих субъектов третьих стран.

В рамках реализации документа конкурентные ведомства договорились об обмене опытом и мнениями, направлении уведомлений, запросов о предоставлении информации и документов, проведении консультаций при расследовании антиконкурентных действий.