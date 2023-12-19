Путин подписал закон о корректировке налоговых льгот для Дальнего Востока и Арктики

Мера будет способствовать сокращению затрат, связанных с предоставлением документов в рамках мероприятий налогового контроля, говорится в сопроводительных материалах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий систему налоговых льгот резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и исключает применение суммовых критериев для перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны РФ (АЗРФ).

Как уточняется в сопроводительных материалах, данная мера будет способствовать сокращению трудовых и материальных затрат, связанных с предоставлением документов в рамках мероприятий налогового контроля.

Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу со дня опубликования.