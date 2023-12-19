СМИ: cделку по продаже завода Hyundai Motor в Петербурге планируется закрыть к 28 декабря

Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание в России

СЕУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Сделку по продаже завода Hyundai Motor в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс" планируется завершить 28 декабря. Об этом сообщает газета "Геральд кёнчжэ".

Ранее южнокорейский автопроизводитель на своем сайте сообщил, что занимается согласованием окончательных деталей соглашения с "Арт-Финанс". В свою очередь агентство Reuters пишет, что сделку планируют оформить до 28 декабря.

Совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже завода 19 декабря. "Арт-Финанс" ранее выкупила активы Volkswagen в России. Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание в России.

По данным газеты "Чосон ильбо", сумма сделки составит примерно 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей). Завод Hyundai Motor оценивается в 287,3 млрд вон (примерно $219 млн). Газета предполагает, что в договоре будет предусмотрена возможность обратного выкупа в течение двух лет.

Завод Hyundai Motor был открыт в 2010 году. С конвейера выходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тыс. автомобилей в год. Площадка прекратила производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине из-за перебоев в поставках комплектующих.