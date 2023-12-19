Решетников заявил, что экономическое взаимодействие России и Китая всерьез и надолго

Глава МЭР отметил, что РФ и КНР должны углубить торгово-экономические и инвестиционные связи, чтобы достичь к 2030 году цель по товарообороту в $300 млрд

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Россия планирует в долгосрочной перспективе плотно взаимодействовать с Китаем в экономике. Об этом журналистам в Пекине сказал министр экономического развития (МЭР) России Максим Решетников.

"По составу делегации [премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пекине], по интенсивности контактов понятно, что наше взаимодействие с китайскими коллегами - это всерьез и надолго", - заявил Решетников. Он отметил, что Россия связывает дальнейшее наращивание экономических связей с КНР с китайскими инвестициями в добычу полезных ископаемых на территории РФ, с их переработкой и поставкой продукции на китайский рынок. Также ожидается активизация сотрудничества по поставкам машиностроительной и машинно-технической техники, указал он.

По словам министра, в газохимической сфере "китайские инвесторы заинтересованы во вхождении в капитал и финансирование и в офтейк-контрактах, то есть в поставках на долгосрочной основе".

Углубление экономических связей

Решетников отметил, что Россия и Китай должны углубить торгово-экономические и инвестиционные связи, чтобы достичь к 2030 году цель по товарообороту в $300 млрд.

"В этом году наш торговый оборот с Китаем превысит цифру в $200 млрд, потому что уже по 11 месяцам эта цифра превышена. Это была задача, которую поставили лидеры наших стран еще в 2019 году, чтобы мы в 2024 году превысили $200 млрд, - сказал он. - Сейчас уже стоит другая цифра, мы должны выйти к 2030 году на $300 млрд".

"Это, конечно, уже требует от нас серьезного усложнения наших торгово-экономических и инвестиционных связей, это большой вызов", - заявил Решетников.

Сотрудничество стран и интересы

Глава МЭР заявил, что торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие России и КНР отвечает интересам обеих стран.

"Это точно взаимный интерес. Это интересы для китайской экономики - возможность закрепить конкурентоспособность за счет поставки ресурсов, сельхозпродукции, да и другой продукции по предсказуемым ценам, - сказал Решетников. - Это, конечно, возможность для нас совместно технологически развиваться".

Он указал, что Россия заинтересована в кооперации по автомобилестроению. "Многие наши заводы связывают дальнейшее развитие с привлечением китайских инвесторов, и мы здесь заинтересованы в максимальной локализации, а не просто в поставках машинокомплектов, <…> чтобы китайские компании заходили, им надо быть готовым к инвестициям. Наши китайские партнеры имеют такого рода опыт и готовы на такие проекты", - сказал российский министр.

По его словам, Россия и Китай эффективно сотрудничают в производстве бытовой техники, в том числе в особых экономических зонах.

Многие технологии Россия и Китай развивают совместно, сказал российский министр. "Где-то, может быть, первую скрипку играет китайская сторона, где-то - российская, как, например, в атомных проектах, - отметил Решетников. - Где-то мы договариваемся уже в паритете, как, например, в авиастроении".

Экспорт сельхозпродукции РФ в Китай

Решетников отметил, что Россия планирует значительно увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай к 2030 году.

"С чем связываем увеличение этой цифры [$300 млрд к 2030 году]: во-первых, в дальнейшем мы рассчитываем динамично наращивать оборот торговли сельхозпродукцией", - заявил Решетников. Он напомнил, что Китай разрешил поставки свинины из РФ. "Это требует определенного процесса, но мы рассчитываем, что к концу следующего года поставки начнутся", - уточнил глава Минэкономразвития. Он указал на большой потенциал китайского рынка и избыточные мощности российских производителей свинины.

Решетников назвал сельскохозяйственные поставки драйвером для расширения торговых связей с Китаем, отметив возможности РФ по поставкам зерна из Сибири и сои с Дальнего Востока в КНР.