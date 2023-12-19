В первый кластер сельхозмашиностроения Липецкой области вошли 10 предприятий

В кластере смогут дополнительно поддержать выпуск импортозамещающей продукции

ТАСС, 19 декабря. Первый кластер сельскохозяйственного машиностроения создан в Липецкой области, в него вошли 10 производителей техники для агропромышленного комплекса (АПК) региона и комплектующих к ней. В кластере смогут дополнительно поддержать выпуск импортозамещающей продукции, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

"Первый промышленный кластер официально зарегистрирован в Липецкой области. Это - кластер сельскохозяйственного машиностроения. В него вошли 10 компаний - производители сельхозтехники и комплектующих к ней", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в кластере локализованы процессы производства импортозамещающей продукции и формирование технологического суверенитета, а проекты по импортозамещающей продукции в регионе теперь будут финансово поддержаны не только с помощью таких региональных инструментов, как Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, технопарк "Липецк", Региональный центр инжиниринга, но и на федеральном уровне. В частности, Фонд развития промышленности Липецкой области утвердил программу "Кластерный проект" для финансирования проектов по производству импортозамещающей продукции, например, заем по ставке 0,3-0,5% предоставляется по более упрощенной схеме и в более короткие сроки.

"Создание кластера позволит Липецкой области расширить возможность притока инвестиций, на базе кластеров появляется возможность формирования межрегиональных кооперационных связей, рост поступления в бюджет налоговых отчислений от реализации проектов, увеличение количества новых высококвалифицированных рабочих мест", - говорится в сообщении.