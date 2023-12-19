В КЧР в 2023 году создали более 400 рабочих мест в промышленности

В частности, в регионе открылась швейная фабрика по производству текстильных изделий ООО "Гос-текстиль"

ЧЕРКЕССК, 19 декабря. /ТАСС/. Свыше 400 новых рабочих мест создано в Карачаево-Черкесии в 2023 году благодаря открытию новых предприятий. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В Год развития промышленности в республике не сбавляем темпы по реализации значимых для отрасли инвестпроектов. Сегодня в Черкесске открылась швейная фабрика по производству текстильных изделий ООО "Гос-текстиль". <…> Это [открытие новых производств] в целом позволило создать свыше 400 новых рабочих мест. Впереди много планов, уверен, их реализация непременно приведет к росту экономики и повышению качества жизни жителей Карачаево-Черкесии", - написал Темрезов в Telegram-канале.

"В "Гос-текстиль" уже налажена цепочка по производству головных уборов мощностью 3 тыс. штук в сутки. Но что важно: основным и главным направлением предприятия станет изготовление спецформы для наших военнослужащих. Сейчас на фабрике трудится 65 человек, в дальнейшем с ростом производственных мощностей руководство предприятия расширит штат до 150", - добавил глава региона.

Он отметил, что в этом году это уже вторая швейная фабрика, открытая на территории республики: в июле в Малокарачаевском районе открыли фабрику "Красный Восток", специализирующуюся на производстве одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды.

Темрезов напомнил, что, помимо открытия швейных фабрик, в этом году в сфере промышленности реализовали проекты по запуску компанией "Русгидро" Красногорских малых гидроэлектростанций, линии по производству гипсокартонных листов ОАО "Хабезский гипсовый завод" и высокопроизводительной линии автоматической сортировки пластика предприятием "Селена". Также в "Бумфа групп" завершены модернизация производственных мощностей и технологическое перевооружение, а на предприятии "Холодмаш" организовано серийное производство новой модификации микрокомпрессора.