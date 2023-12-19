В Феодосии спустили на воду морское судно на подводных крыльях "Комета 120М"

Оно получило название "Керчь"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М", изготовленное на судостроительном заводе "Море", спустили на воду в Феодосии. Оно получило название "Керчь", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Сегодня на судостроительном заводе "Море" в Феодосии спущено на воду морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М", которое получило название "Керчь". Поздравляю с этим событием коллектив предприятия - настоящих профессионалов, способных выполнять как гражданские, так и военные задачи любой сложности. В ближайшее время совместно с федеральным центром проработаем возможность размещения на заводе дополнительных заказов и увеличения объема производства", - написал Аксенов.

Как сообщил на церемонии генеральный директор судостроительного завода "Море" Олег Флусов, на воду спущена "пятая "Комета 120М", в серии она крайняя". По его словам, эти суда на подводных крыльях могут использовать уже для перевозки пассажиров в навигацию 2024 года и последующих годов.

АО "Судостроительный завод "Море" - одно из старейших судостроительных предприятий Крыма. Предприятие специализируется на строительстве быстроходных судов и кораблей с динамическими принципами поддержания: судов на подводных крыльях, на воздушной подушке, на воздушной каверне, глиссирующих, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов.