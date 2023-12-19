Telegraph: в Лондоне выставили на аукцион костюмы и реквизит из сериала "Корона"

По информации газеты, всего на торги выставлены 450 лотов, в том числе черное коктейльное платье с открытыми плечами, вдохновленное знаменитым "платьем мести" принцессы Дианы

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Реквизит, украшения и костюмы героев сериала "Корона" (The Crown, 2016-2023), посвященного жизни королевы Елизаветы II, выставлены на торги в Лондоне. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Перед аукционом, который состоится 7 февраля на площадке английского торгового дома Bonhams, пройдет бесплатная выставка. Ее посетители смогут увидеть костюмы, украшения, реквизит и декорации со съемочных площадок сериала. Представитель Bonhams Чарли Томас отметил, что эти предметы изготовлены "с поистине впечатляющим вниманием к деталям".

Всего на торги выставлены 450 лотов, в том числе черное коктейльное платье с открытыми плечами, вдохновленное знаменитым "платьем мести" принцессы Дианы. Оно, как ожидается, может быть продано за $15,2 тыс. Участники аукциона также смогут приобрести копию фасада и входной двери дома №10 на Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра Великобритании. Стоимость декорации оценивается примерно в $25-38 тыс. Вырученные средства, отмечает The Telegraph, пойдут на создание стипендиальной программы Left Bank Pictures - The Crown в Национальной школе кино и телевидения.

Сериал "Корона" дебютировал в 2016 году, получив множество положительных отзывов профессионалов и зрителей. Первая часть последнего, шестого, сезона "Короны" вышла на экраны 16 ноября, вторая - 14 декабря. Замысел сериала принадлежит британскому драматургу Питеру Моргану, который также написал его сценарий. Повествование в сериале начинается со свадьбы будущей королевы Великобритании и герцога Эдинбургского в 1947 году, а к пятому сезону действие перенесется уже в 1990-е годы, омраченные скандальными разводами сыновей Елизаветы II - принцев Чарльза и Эндрю.

Главную роль по очереди исполняли три британские актрисы. В первых двух сезонах королеву сыграла Клэр Фой, в третьем и четвертом - Оливия Колман, в пятом и шестом - Имельда Стонтон. "Корону" 15 раз номинировали на премию "Золотой глобус", она завоевала семь наград, в том числе в номинации "Лучший драматический телесериал" (2017 и 2021 годы).