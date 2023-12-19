Иркутской области на инвестпроекты необходимо более 1 тыс. МВт электрической мощности

Привлечь новых инвесторов планируют до 2036 года, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. МВт электрической мощности потребуется Иркутской области на реализацию новых инвестпроектов до 2036 года, сообщил на пресс-конференции губернатор Игорь Кобзев. Для решения проблемы энергодефицита в регионе до 2029 года планируется построить дополнительные генерирующие мощности.

"Если взять стратегию социально-экономического развития, на юге Иркутской области до 2036 года мы планируем привлечь инвесторов с объемом потребления более 1 тыс. МВт электрической мощности. Мы попали в [список] энергодефицитных регионов. Правкомиссией РФ уже принято решение о том, чтобы провести конкурс на дополнительную генерацию в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири, в том числе в Иркутской области, мы его ждем", - сказал Кобзев.

По его словам, Минэнерго РФ уже готовит техническое задание по этому конкурсу. "Думаю, в первом квартале 2024 года мы получим какие-то результаты, поймем, какая компания и по какому виду генерации построит к 2029 году на юге Иркутской области дополнительные мощности, - отметил глава региона. - Конечно, это дополнительные инвестиции, около 200 млрд рублей и больше".

Он отметил, что для получения дополнительных средств регион, где большой объем энергии потребляют майнеры, намерен продолжать выводить криптофермы в законодательное поле. "Более 800 МВт сегодня у нас потребляет майнинг. И самое главное, это сети общего пользования", - подчеркнул Кобзев.

Губернатор добавил, что из-за этого сегодня электросетевой комплекс в период сильных морозов и в пик потребления не всегда справляется с нагрузками и бьет рекорды. "Энергетики должны четко понимать, что жители не должны страдать от <…> других потребителей или майнинга", - заявил он. Поэтому регион во взаимодействии с Иркутской электросетевой компанией работает над тем, чтобы инвестиционная программа была направлена преимущественно на модернизацию сетей 0,4 кВ и выше на развитие жилищной, социальной и инвестиционной инфраструктуры без майнинга.

Этой зимой Иркутская область обновила исторические максимумы потребления электроэнергии. Это произошло в условиях аномальных морозов, массового использования электроотопления, и работы майнинговых потребителей. Большое количество майнеров используют электроэнергию под видом коммунально-бытовых нужд, являются нелегальными, они устанавливают криптофермы в бытовых помещениях, гаражах, в хозпостройках.