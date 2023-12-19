Россия и Китай подписали соглашение по интеллектуализации работы таможен

Планируется внедрение новейших технологий, автоматизация и информатизация администрирования

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в области интеллектуализации деятельности таможенных органов. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.

"19 декабря в Пекине в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая состоялось подписание Меморандума между ФТС России и Главным таможенным управлением КНР о сотрудничестве в области интеллектуализации деятельности таможенных органов", - говорится в публикации.

В присутствии премьеров двух стран Михаила Мишустина и Ли Цяна документ скрепили подписями врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов и руководитель ГТУ КНР Юй Цзяньхуа.

Как отмечает ФТС, цель меморандума - объединить усилия таможенных служб двух стран для ускорения таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых как во взаимной торговле, так и транзитом. Документ подготовлен с учетом проводимых в настоящее время в обеих странах мероприятий по созданию "умной", насыщенной искусственной интеллектом таможенной службы. В фокусе внимания таможенников находятся внедрение новейших технологий, автоматизация и информатизация администрирования.