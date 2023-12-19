В Великом Новгороде в 2024 году намерены начать строительство Центра имени Янина

Его возведут на территории в историческом центре города, где с 1973 года работала Новгородская археологическая экспедиция во главе с академиком

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Строительство Национального историко-археологического центра начнется в Великом Новгороде осенью 2024 года. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания депутатам областной думы.

"Будущей осенью начнется строительство Национального историко-археологического центра имени Валентина Лаврентьевича Янина. В минувшем году наконец-то приступили к археологическим работам на финальных участках Троицкого раскопа, где будет возведен центр", - сказал Никитин.

Проект строительства многофункционального музейного центра для хранения, изучения, реставрации и показа новгородских древностей поддержали на правительственном уровне. Выбранный под строительство фондохранилища участок имеет собственную уникальную историю. Это территория в историческом центре города, где с 1973 года работала Новгородская археологическая экспедиция во главе с академиком Валентином Яниным - так называемый Троицкий раскоп. Здесь были сделаны многочисленные научные открытия.

"Мы окажем всемерную поддержку руководству музея-заповедника в реализации намеченных масштабных работ", - сказал Никитин. Он также отметил, что благодаря Министерству культуры России будут отреставрированы федеральные памятники: церковь Святых Петра и Павла на Синичьей горе, Покровская башня и церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Также глава региона отметил, что турпоток в Новгородскую область за последние пять лет вырос в 2,5 раза. И, что более важно - увеличилось среднее время пребывания туристов с 1,5 до 4 дней. Это способствует притоку финансов в экономику региона и развитию бизнеса в сфере гостеприимства.

Валентин Янин - российский историк и археолог, академик РАН, специалист по берестяным грамотам. Он родился 6 февраля 1929 года в городе Вятке (ныне - Киров). В 1951 году Валентин Янин с отличием окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1962 году возглавил Новгородскую археологическую экспедицию, по инициативе Янина в 1969 году новгородскими властями было принято постановление об охране культурного слоя в границах города. В 2000 году экспедицией под его руководством была найдена Новгородская Псалтырь - древнейшая славянская книга, датируемая началом XI века.