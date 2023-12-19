В Калуге возобновилось производство легковых автомобилей на заводе "ПСМА Рус"

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сейчас с конвейера будут сходить тестовые партии, с 2024 года начнется серийное производство

КАЛУГА, 19 декабря. /ТАСС/. Завод ООО "ПСМА Рус", находящийся в простое с апреля 2022 года, возобновил производство. Завод будет выпускать кроссоверы. Сейчас с конвейера будут сходить тестовые партии, с 2024 года начнется серийное производство. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"До конца года здесь будет собрана пилотная партия из 48 автомобилей. В 2024 году начнется серийное производство. Конечно, всем интересно узнать модель локальной сборки. Компания обязательно объявит об этом на старте продаж", - написал глава региона.

Автозавод вместе с другими европейскими производителями, заморозил выпуск автомобилей. Решение приняли из-за нехватки комплектующих и нарушения цепочек поставок в связи с введением санкций против России. Поставку комплектующих прекратили в марте 2022 года. На сегодняшний день в России не производилось ни одной модели европейского автопрома, на отечественный рынок приходили новые модели и марки из Китая.

По словам директора по стратегическому развитию ООО "Автомобильные технологии" Павла Безрученко, для полного перезапуска производства потребуется около двух лет. ООО "Автомобильные технологии" выступят в качестве импортера, дистрибьютора и производителя автомобилей. Поставками деталей займется восточный партнер. Калужский завод станет арендной площадкой для производства.

В Калужской области работали автозаводы Volkswagen, Volvo, "ПСМА Рус", а также производители автокомпонентов. До простоя ПСМА собирали Peugeot 408, Traveller, Expert, Partner и Partner Crossway, Opel Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivaro, Citroёn С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo Multispace и Berlingo, а также Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.