В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил до 2028 года обеспечить газификацию города

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Газпром" прорабатывает вопрос газификации Красноярска и проводит первоочередные мероприятия для выполнения этого поручения президента РФ, говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" прорабатывает вопрос газификации города Красноярска. В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому", правительству РФ и правительству Красноярского края до 2028 года обеспечить газификацию города Красноярска. Компания проводит первоочередные мероприятия для выполнения этого поручения", - сказано в сообщении.