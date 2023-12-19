В Новгородской области в 2024 году планируют проложить 28 межпоселковых газопроводов

Всего в регионе намерены газифицировать 9 815 домовладений в 120 населенных пунктах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. Около 28 межпоселковых газопроводов начнут прокладывать в Новгородской области в 2024 году. Также начнутся работы по строительству газопровода в Пестовском районе и проектно-изыскательские работы по магистрали в Поозерье, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания.

"В 2024 году планируется завершить строительство газопровода до села Мошенское, а также газификацию 12 населенных пунктов в Боровичском, Мошенском и Хвойнинском районах. С 2024 года начнутся работы по строительству газопровода в Пестовском районе и проектно-изыскательские работы по магистрали в Поозерье. Ведется проектирование еще 28 межпоселковых газопроводов", - сообщил Никитин.

Ранее Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о досрочной газификации районов Новгородской области. Согласно ему газифицируют 9 815 домовладений в 120 населенных пунктах.

Также Никитин в своем выступлении отметил, что с 2024 года начнется и комплексная модернизация электросетевого хозяйства Новгородской области. По решению президента России Владимира Путина на это выделят федеральные средства ПАО "Россети".