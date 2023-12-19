Аэропорт Иркутска планируют расширить за счет сельхозземель

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, уже проведен конкурс на строительство дополнительного терминала для зоны прилета

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Территорию аэропорта Иркутска, который является международным, планируютрасширить за счет сельскохозяйственных земель. Это позволит построить новую аэровокзальную и аэродромную инфраструктуру, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции.

"Для того, чтобы произвести модернизацию, нам нужно расширить авиационный узел Иркутска в сторону Байкала, земли сельхозназначения - их там более 50 га имеется - перевести в областную собственность, но это точно как минимум год нужен и много обоснований. Мы рассматриваем вопрос передачи земли федеральной собственности в развитие авиаузла, [чтобы] построить аэровокзальный комплекс, рулежные дорожки, места стоянок и заход [на посадку] чтобы был со стороны Байкала, не со стороны города", - сказал Кобзев.

Он добавил, что уже проведен конкурс на строительство дополнительного терминала для зоны прилета. "Когда он будет сдан, это расширит возможности аэроузла. Также мы должны привести в порядок прилегающую территорию, чтобы там не было пробок. Необходимо создать дополнительные парковочные места", - сказал губернатор.

Он также сообщил, что аэропорт планируется вернуть из областной собственности в федеральную. Имуществом региона он стал в 2014 году. Тогда его предавали области для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Однако эти инфраструктурные планы пока не реализованы. "Вчера у меня была встреча о возможности передачи нашего авиационного узла в федеральную собственность. [Это] даст возможность [реализовать к] 2030 году [планы по реконструкции аэропорта]", - сказал Кобзев. По его словам, пассажиропоток иркутского аэропорта уже превышает 3 млн человек и будет расти.

При этом, отметил он, для возведения нового авиаузла вблизи деревни Позднякова в пригороде Иркутска необходимо около 12,7 млрд рублей только на строительство коммуникационных сетей, проведение электричества, воды и тепла, прокладку керосинопровода. "А по дороге [из Иркутска до аэропорта] мы еще только в диалоге с Росавтодором, там сумма будет намного больше. Мы зажаты в датах, мы понимаем, что новый аэропорт - это точно не к 2030 году", - подчеркнул Кобзев.