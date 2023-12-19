Рыбный союз не видит объективных предпосылок для роста цен на икру перед Новым годом

К Масленице ее стоимость снизится, заявил глава ведомства Александр Панин

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объективных предпосылок для роста цен на красную икру перед Новым годом нет. К Масленице ее стоимость снизится. Об этом журналистам заявил глава Рыбного союза Александр Панин.

"Объективных предпосылок для роста цен на икру нет. Считаю, что после Нового года будет даже корректировка в сторону снижения, как раз под давлением фактора большого количества икры. Уверен, что к Масленице икра будет более доступна", - сказал Панин.

Как рассказал глава союза, красной икры в этом году много. По оценкам Аналитического центра Рыбного союза, по итогам года объем производства икры лососевых видов рыб увеличится в 2,5 раза. Производство уже достигло 23-24 тыс. тонн. Всего по итогам года будет не менее 25 тыс. тонн. Такой рост, по его словам, связан с удвоением вылова к уровню прошлого года. В частности, на Дальнем Востоке добыто 609 тыс. тонн горбуши, кеты и других видов лососевых видов рыб.

"Цена на нее в этом году по отношению к прошлому году снизилась. При этом икра крайне неоднородна по качеству. По икре в этом году ситуация такая, что очень много икры, которая жидкая, которая с большим количеством лопанца. То есть икра не высшего и даже, наверное, не первого сорта", - отметил Панин.