На Ямале пожарные и росгвардейцы начнут получать доплату в 2024 году

Первые выплаты начислят в феврале 2024 года

ТАСС, 19 декабря. Пожарные и сотрудники Росгвардии в Ямало-Ненецком автономном округе начнут получать доплату в размере 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 1 января 2024 года сотрудники Росгвардии, которые занимаются охраной правопорядка, а также работники МЧС, участвующие в тушении пожаров, будут получать доплату от региона. Ее размер 15 тыс. рублей. Соответствующее решение принял глава региона и поддержали члены правительства ЯНАО, первые выплаты зачислят в феврале", - говорится в сообщении.

Нововведение коснется только тех работников, чей месячный доход не превышает трех прожиточных минимумов, выплата будет перечисляться автоматически. Такой механизм с 1 сентября 2023 года действует в отношении сотрудников полиции. Уполномоченным полиции и инспекторам по делам несовершеннолетних, работающим в отдаленных населенных пунктах Ямала, полагается доплата в размере 35 тыс. рублей.