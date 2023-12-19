"Газпром" обратил внимание на снижение спроса на газ в Европе до уровня 1996 года

В холдинге отметили значительный рост рисков энергобезопасности Европы, особенно зимой

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья за 11 месяцев снизилось на 34 млрд куб. м и упало до уровня 1996 года, говорится в сообщении "Газпрома". При этом риски энергобезопасности Европы, особенно зимой, значительно выросли.

"Наиболее ярко кризисные явления проявились на европейском газовом рынке, где впервые в истории мировой энергетики происходит искусственное разрушение спроса на природный газ. По предварительным оценкам, за 11 месяцев 2023 года потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья снизилось на 34 млрд куб. м и находится на уровне 1996 года", - сказано в сообщении холдинга.

При этом добыча газа в этом регионе вновь перешла в фазу падения и по итогам 11 месяцев снизилась на 18 млрд куб. м, в том числе у основного производителя - Норвегии - на 9 млрд куб. м. "Таким образом, в европейских странах значительно повышаются риски энергетической безопасности, особенно в зимние месяцы", - отметили в "Газпроме".