Вложения в разведку и добычу нефтегаза в мире в 2023 году выросли на 24% к 2020 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в разведку и добычу углеводородов в мире в 2023 году выросли почти на четверть к уровню 2020 года на фоне повышенного внимания к энергобезопасности. Такая оценка содержится в сообщении "Газпрома".

"Принимая во внимание неопределенность развития мирового энергетического рынка, во многих странах наблюдается повышение внимания к вопросам энергетической безопасности. Мировые инвестиции в разведку и добычу углеводородов в 2023 году составили 124% к уровню 2020 года", - говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.