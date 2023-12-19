В России закон по организованным торгам рыбой могут принять в I полугодии 2024 года

Глава Рыбного союза Александр Панин отметил, что это не приведет к снижению цен

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Закон, регулирующий проведение организованных торгов рыбной продукцией в России, может быть принят в первом полугодии 2024 года. Об этом журналистам заявил глава Рыбного союза Александр Панин.

Говоря об организованных торгах рыбной продукцией, он отметил, что вопрос обсуждается уже второй год. "В следующем году, скорее всего, будет принят закон, и в первом полугодии скорее всего", - сказал Панин.

По его словам, это не приведет к снижению цен. "Другое дело, что рынок будет обеляться, будет повышаться инвестиционная привлекательность, будет повышаться налоговая отдача", - пояснил глава союза.

"Организованные торги - это история про индикаторы цен, на основании которых правительство вместе с отраслевым сообществом могло бы принимать адекватные и своевременные меры по регулированию. Чего мы, как Рыбный союз, не хотим допустить - чтобы организованные торги ввели сначала на внутренний рынок, оставив без организованных торгов экспорт. Потому что так или иначе это барьер для рыбаков", - заключил Панин.